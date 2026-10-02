Vidal volvió a criticar a Córdova: No puedes ser el DT y hablar mal de tus jugadores

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal se sumó a las críticas al técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, luego de que el entrenador dejara en evidencia a algunos jugadores de la Roja por su rendimiento con la camiseta nacional.

Vidal tomó como ejempló la crítica que el DT le hizo a Leandro Hernández luego del partido ante Estados Unidos, donde el joven futbolista albo fue alcanzado por dos defensores norteamericanos.

"Eso lo vi y voy a hablar porque yo conozco a Lea, que es uno de los jugadores que tiene más proyección a irse a cualquier fútbol del mundo. Tiene calidad, tiene todo. Poner excusas tontas, como lo dice, es muy malo, habla muy mal de él", dijo de entrada Vidal.

"Tú no puedes ser el entrenador y hablar mal de tus jugadores si tú eres el que lo elige. Nunca puedes decir eso. Y si te das cuenta en esa jugada, no es porque el 'Chino' sea más lento. Le ganó en velocidad, llegó primero él a la pelota, pero después cuando ve que los otros llegan, también es un jugador inteligente. Capaz que si hubiese encarado, la hubiese perdido, hubiese sido peor que lo que hizo. Él reaccionó muy bien porque cuando vio que los otros dos llegaron, dio el pase al que venía de atrás", añadió.

"Entonces, encuentro muy mal que el entrenador diga eso de los de los jugadores, más del 'Chino' que demuestra que tiene calidad y es uno de los que más proyección tiene para irse a Europa porque tiene todo el talento para hacerlo", complementó.