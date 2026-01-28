"Amor verdadero": El tierno posteo de Alexis junto a sus perros

El delantero chileno Alexis Sánchez volvió a mostrar su faceta alejada de las canchas y esta vez mostró como han crecido sus reconocidos perros, Atom y Humber.

"Amor verdadero forever", escribió el tocopillano junto a sus mascotas.

La perruna publicación se viralizó rápidamente y muchos fanáticos le dieron like y comentaron las imágenes.

Mira acá su publicación