Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

"Amor verdadero": El tierno posteo de Alexis junto a sus perros

El tocopillano mostró imágenes de sus ya maduros perros.
El delantero chileno Alexis Sánchez volvió a mostrar su faceta alejada de las canchas y esta vez mostró como han crecido sus reconocidos perros, Atom y Humber.

"Amor verdadero forever", escribió el tocopillano junto a sus mascotas.

La perruna publicación se viralizó rápidamente y muchos fanáticos le dieron like y comentaron las imágenes.

Mira acá su publicación

Imagen foto_00000002

 

