"Amor verdadero": El tierno posteo de Alexis junto a sus perros
El tocopillano mostró imágenes de sus ya maduros perros.
El delantero chileno Alexis Sánchez volvió a mostrar su faceta alejada de las canchas y esta vez mostró como han crecido sus reconocidos perros, Atom y Humber.
"Amor verdadero forever", escribió el tocopillano junto a sus mascotas.
La perruna publicación se viralizó rápidamente y muchos fanáticos le dieron like y comentaron las imágenes.
