Aseguran que Alexis Sánchez tiene un "acuerdo avanzado" con Internacional de Porto Alegre

El futuro de Alexis Sánchez parece estar cada vez más lejos de Europa. Tras una temporada en Sevilla, el atacante chileno de 37 años no renovará su vínculo con el cuadro andaluz y ya proyecta lo que será el cierre de su exitosa carrera, con un retorno a Sudamérica como opción.

Según el diario Marca, el tocopillano tiene un "acuerdo avanzado" para transformarse en nuevo refuerzo de Internacional de Porto Alegre.

Si bien varios clubes del Brasileirao han consultado por sus condiciones, de acuerdo a la publicación fueron los dirigentes del elenco "Colorado" quienes insinuaron que las negociaciones están muy bien encaminadas para concretar su fichaje para la próxima campaña.

De concretarse su llegada al Beira-Rio, Alexis pondrá fin a un ciclo de casi dos décadas de éxito en el Viejo Continente, donde defendió las camisetas de gigantes como Udinese, FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla.

Además, dejará en vilo la posibilidad de llegar a Universidad de Chile.