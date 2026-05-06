Kast: "El Estado no es capaz de generar por sí mismo el millón de empleos que falta"

El Presidente José Antonio Kast afirmó esta jornada que "el Estado no es capaz de generar por sí mismo el millón de empleos que falta", y afirmó que su Gobierno busca su modernización, pues -a su juicio- "se extravió y terminó con esa alianza pública-privada que es tan necesaria".

Sus declaraciones se dieron en el marco del Salmón Summit 2026, considerado el evento anual más importante de la industria salmonera en Chile y celebrado esta vez en el Teatro del Lago en la comuna de Frutillar (Región de Los Lagos), donde el Mandatario desplegó su agenda este miércoles.

"Queremos llegar a lo que ustedes esperan, que es la modernización del Estado; ese Estado que se extravió y terminó con esa alianza pública-privada que es tan necesaria", afirmó Kast.

"El Estado no es capaz de generar por sí mismo ese millón de empleos que hoy día falta, ni de absorber esos más de dos millones de chilenos que están hoy día en la informalidad. Eso se hace trabajando en conjunto", agregó el Presidente.

"El Estado no puede ser un obstáculo para el emprendedor y tampoco tiene que ser visto como un adversario del emprendimiento. El Estado tiene que ser parte de la solución, no del problema", remató.

En ese sentido, planteó ante la sugerencia de la oposición de quitarle urgencia al proyecto: "Si hay un debate, bueno, que se dé ahora, que hagan propuestas concretas. Porque lo que hemos visto hasta ahora son eslóganes. Todos coinciden en que Chile requiere volver a crecer, a dar certeza para la inversión. Y estos debates políticos lo que hacen no es dar certeza, es plantear incertidumbre".

"Hoy día los que dan recetas para la solución tuvieron cuatro años. El Consejo Fiscal Autónomo ha hecho siempre informes que nosotros valoramos. Este también lo valoramos para mejorar, pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer", aseveró

Previo al evento, el Mandatario se encontraba en la comuna de Calbuco, donde -junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola- reinauguró un Liceo Politécnico que se ha demorado una década en finalizar sus obras.

Allí, Kast entregó un mensaje alineado a evitar las manifestaciones violentas e insistió en la vía del diálogo para la resolución de problemas.

Alvarado reafirma su peso y rol en Interior ante reuniones en Segundo Piso

En paralelo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reafirmó su figura como autoridad y aclaró el rol de cada actor del Ejecutivo respecto a las labores de coordinación política, luego que el Segundo Piso haya continuado recibiendo a dirigentes del oficialismo para canalizar propuestas.

"Las interpretaciones que se dan a las distintas reuniones, cada uno es libre de hacerlas. Pero un Gobierno funciona en base a una estructura. Esta estructura política está radicada en el Ministerio del Interior, y eso no significa que otras entidades o partes del Ejecutivo se paralicen", sostuvo.

"Por lo tanto, aquí cada uno cumple su rol. Cuando existe alguna diferencia, se conversa entre nosotros. Si hay algún problema de forma, se corrige, y lo importante es que el Gobierno no pierda el rumbo", dijo el militante UDI.

Diputada Serrano (PC) criticó respaldo de Kast a Poduje: "Intenta aparentar una normalidad que no es tal"

En el lado de la oposición, en tanto, hay críticas por el respaldo que el Presidente Kast dio a la gestión de Iván Poduje en el Minvu, pese a que el propio jefe de Estado le habló sobre la seguidilla de polémicas que ha protagonizado y cómo impacta en la agenda.

"Vemos que él (Kast) está intentando aparentar ante la ciudadanía que existe una situación de normalidad que no es tal. Entonces, yo al menos llamaría a que el Gobierno se haga cargo", fustigó la jefa de la bancada de diputados PC, Daniela Serrano.

"Ya están definidas claramente cada una de las funciones que tienen los ministros de Estado; entonces, que no se hagan zancadillas, que no sea a costa de la institucionalidad y que también le respondan como deben al Congreso", exhortó.