CF Montreal tuvo a Alexis Sánchez de titular en dolorosa caída ante Charlotte FC

CF Montreal, que tuvo al atacante chileno Alexis Sánchez como titular, sigue en caída libre y esta vez perdió por 1-2 ante Charlotte FC en el Saputo Stadium durante la fecha 24 de la MLS, quedando en el último lugar de la Conferencia Este.

La tercera derrota consecutiva del cuadro canadiense tuvo al tocopillano durante todo el cotejo. Pese a que Daniel Ríos (34') los hizo arrancar en ventaja, la visita contestó rápidamente mediante Liel Abada tras asistencia de Allan Saint-Maximin (37').

En el complemento, Alexis tuvo una clarísima en el área, rematando desmarcado en el punto de penal tras una mala salida de los rivales, pero falló de manera increíble, enviando el balón por encima del pórtico.

Finalmente, la paridad se rompió cuando una contra fue finalizada por Idan Toklomati (81') y, aunque Sánchez tuvo otra oportunidad en un tiro libre (86'), no pudo igualar el cotejo.

Con CF Montreal sumido en el decimoquinto puesto con 21 puntos y a ocho de entrar a pelear por ir a play-offs, el equipo del "Maravilla" tendrá que enmendar su rumbo visitando a Colorado Rapids este próximo 12 de septiembre.

Otros chilenos en la MLS

En otros compromisos de la liga estadounidense, también estuvieron presentes algunos chilenos como el defensor Benjamín Kuscevic, quien jugó 59 minutos en el triunfo por 2-1 de Toronto FC sobre Nashville SC.

Paulo Díaz actuó durante 78 minutos en la caída por 1-3 de Atlanta United ante Orlando City, que tuvo a Antoine Griezmann como figura con un doblete. Mientras que Gonzalo Tapia ingresó a los 60' en el tropiezo de Columbus Crew por 2-1 frente a DC United.

Por su parte, el joven atacante Zidane Yañez jugó 61 minutos y anotó de penal (29') en la derrota de Huntsville City FC por 1-2 contra Chattanooga FC en la MLS Next Pro.