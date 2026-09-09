Mirko Jozic: Estoy pisando tierra chilena y frente a la hinchada más fiel en el mundo

El croata Mirko Jozic, mítico entrenador campeón con Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, fue homenajeado por el Club Social y Deportivo este miércoles en el Teatro Caupolicán, y recibió el cariño de los hinchas, a los que catalogó como los "más fieles del mundo".

"Es un honor estar acá frente a nuestros hinchas, la gente, que son puro corazón, que con gritos y cualquier palabra, me muestran su sentir por un equipo como es Colo Colo, club del pueblo. Ustedes representan al pueblo de Colo Colo", expresó un emocionado Jozic, ante la ovación de los fanáticos albos.

Jozic también bromeó sobre el paso de los años y afirmó que los jugadores del 91, presentes en el homenaje, ya no están para correr. Sin embargo, enfatizó que "si no se puede correr, hay que caminar, y si no se puede caminar, hay que gatear, pero lo importante es querer llegar, y ese es el espíritu de Colo Colo".

"Estuve gracias al destino. El destino me llevó a Chile, Colo Colo me buscaba a mí y yo buscaba a Colo Colo", declaró Mirko, generando el aplauso de los presentes.

Finalmente, Jozic remarcó: "Estoy pisando la tierra chilena, estoy frente a la hinchada más fiel en el mundo".

"Ojalá Colo Colo vaya ganando algo similar, porque Colo Colo merece algo más", sentenció.