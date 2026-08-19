Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.6°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

"Confío en usted presidente": Alexis Sánchez ofreció ayuda a Kast tras viaje a Tocopilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista reposteó el viaje del Mandatario a la zona.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero chileno Alexis Sánchez usó sus redes sociales para destacar el viaje del Presidente de la República, José Antonio Kast, a Tocopilla luego de que la máxima autoridad decretase estado de catástrofe en la zona por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días.

"Confío en usted presidente", escribió el tocopillano en una historia donde repostea un reel de Kast subiendo al avión para viajar a la ciudad nortina.

"Si necesita ayuda, estoy disponible", añadió.

Recordar que Kast anunció que "debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la Provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia".

Imagen foto_00000001

Imagen foto_00000013

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada