"Confío en usted presidente": Alexis Sánchez ofreció ayuda a Kast tras viaje a Tocopilla

El delantero chileno Alexis Sánchez usó sus redes sociales para destacar el viaje del Presidente de la República, José Antonio Kast, a Tocopilla luego de que la máxima autoridad decretase estado de catástrofe en la zona por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días.

"Confío en usted presidente", escribió el tocopillano en una historia donde repostea un reel de Kast subiendo al avión para viajar a la ciudad nortina.

"Si necesita ayuda, estoy disponible", añadió.

Recordar que Kast anunció que "debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la Provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia".