Sorpresa: Vozinha regresó de inmediato a Chile tras la fecha FIFA con Cabo Verde

Durante la mañana de este domingo el arquero Vozinha sorprendió con su rápido regreso a Chile luego de sus partidos con la selección de Cabo Verde en las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

En primera instancia el guardameta de Colo Colo tenía programado llegar al país el martes; mismo día donde los albos enfrentarán la revancha ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile.

Sin embargo, esta mañana el golero aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Santiago con un perfil bajo y en silencio, como evidenció el noticiero 24 Horas.

Pese a que ya está de vuelta en el país, Vozinha de todas formas está descartado para el choque con los puertomontinos este 6 de octubre en el Estadio Monumental (20:30), como adelantamos en Cooperativa Deportes.

Josimar Dias tuvo una amarga ventana internacional con los "Tiburones Azules", lamentando derrotas de 3-1 ante Mali y 2-1 frente a Ruanda que inlcuyeron desafortunadas intervenciones en portería.