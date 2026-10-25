¿Cuándo y dónde ver a CF Montreal de Alexis ante Charlotte por la MLS?

CF Montreal, equipo del delantero chileno Alexis Sánchez, visitará este miércoles 28 de octubre a Charlotte FC, en un nuevo compromiso de la Major League Soccer (MLS), en medio de una complicada campaña para el conjunto canadiense.

El partido está programado para las 20:30 horas de Chile (23:30 GMT) en el Bank of America Stadium de Charlotte, Estados Unidos, y será transmitido exclusivamente por streaming a través de Apple TV.

Montreal llega a este encuentro después de caer por 2-0 ante Nashville SC, partido en el que Alexis fue titular y disputó 79 minutos. El resultado permitió a Nashville conquistar el Supporters' Shield y prolongó el difícil presente del cuadro canadiense.

El equipo dirigido por Philippe Eullaffroy también arrastra el golpe de la derrota ante Forge FC en la final del Campeonato Canadiense, compromiso que terminó con una polémica entre el entrenador y el atacante chileno, quien permaneció en la banca durante los 120 minutos.

El conjunto de Sánchez marcha en el último lugar de la Conferencia Este, mientras que Charlotte buscará recuperarse de su caída por 3-2 ante Portland Timbers. Montreal intentará cerrar de mejor manera una temporada marcada por los resultados adversos y los cuestionamientos de sus hinchas.