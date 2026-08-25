En Canadá se quejaron por actitud de Alexis en evento con hinchas

El chileno Alexis Sánchez, estrella de CF Montreal, está viviendo sus primeras experiencias como jugador en la MLS de Norteamérica, aunque en las últimas horas se informó que protagonizó un controvertido momento en un evento con hinchas del club canadiense.

Según detalló el periodista Maxime Truman en sus redes sociales, Alexis participó en un "meet and greet" en el Estadio Saputo, y la fila de fanáticos para conocer al crack de La Roja era "interminable".

Sin embargo, varios se quejaron por la actitud del goleador histórico de la selección chilena, asegurando que no estaba sonriente en la sesión con los hinchas y que incluso se retiró antes que sus compañeros, cuando aún quedaban fanáticos en la fila esperando por conocerlo.

La publicación del periodista fue acompañada por una fotografía del evento, en donde Sánchez se ve descontento en una mesa para firmar autógrafos, con un fanático dejando el lugar, tapando su rostro con un emoji de sorpresa.

El próximo partido de Alexis Sánchez será el sábado a las 19:30 horas (23:30 GMT) ante el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, en una nueva fecha de la MLS.