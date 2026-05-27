En España proyectan la salida de Alexis de Sevilla: Se marcha con la satisfacción del deber cumplido

A la espera de definir su futuro, el delantero chileno Alexis Sánchez cerró la temporada 2025-2026 cumpliendo el objetivo primordial de mantener a Sevilla FC en la máxima categoría del fútbol español.

El hecho fue destacado en España, donde el medio partidario El Desmarque, hizo un análisis individual de los jugadores del plantel y ubicó al tocopillano como uno de los puntos altos de la campaña, otorgándole una nota 6, una de las calificaciones más altas del equipo.

En su análisis sobre el rendimiento del goleador histórico de la Roja, la publicación detalló los altibajos de su campaña, aunque valoró su reacción en el momento más complejo del año: "Por momentos pareció un exfutbolista sobre el césped, pero en el tramo final su aportación, su jerarquía y su calidad fueron decisivos".

Con este escenario, el citado medio dio por cerrada la etapa del bicampeón de América en el conjunto nervionense, señalando que "se marcha, a sus 37 años, con la satisfacción del deber cumplido".