Personal de Carabineros realizó este miércoles un copamiento en las afueras de las estaciones de Metro de la Línea 2, desde San Bernardo a Recoleta, con la presencia de un centenar de funcionarios.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, detalló que "en esta primera fase vamos a hacer un despliegue que apunta principalmente a la presencia y el fortalecimiento de la función preventiva institucional, y por supuesto, si amerita las circunstancias, de realizar aquellos controles".

"Son 30 vehículos que están saliendo, 30 radiopatrullas, que están dispuestos para este servicio en esta jornada. El personal es aproximadamente 100 carabineros que van a estar en estas acciones, pero también esto se replica en otras regiones, a la misma hora están saliendo en distintos sectores. La finalidad es fortalecer la presencia institucional, pero también es prevención", añadió.

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