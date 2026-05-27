Arrau: Programas que han sido exitosos se van a mantener en el tiempo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, insistió en la importancia de mantener los planes de seguridad impulsados en años anteriores, en medio de las críticas por la falta de una nueva dirección por parte del actual gobierno.

Tras reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el ministro dijo que "cuando hablamos de seguridad, que es el rol primario del Estado, que es defender ese derecho fundamental de las personas a su integridad personal, a la propiedad privada, a la vida, cuando hablamos de qué gobierno hizo qué es ser pequeño".

"Efectivamente cuando hablamos del plan cuadrante que lleva décadas, cuando hablamos del plan MT-0 de la Policía de Investigaciones, que lleva muchísimos años, son buenas políticas públicas. Hay que ajustarlas a los tiempos, a los nuevos fenómenos delictuales, pero efectivamente si alguien pretende en materia de seguridad, estrategia, refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado", añadió.

Arrau comentó que "hay que mejorarlas de manera constante, porque el fenómeno delictual varía, hoy día en Chile hay presencia de crimen organizado que hace algunas décadas no era tal, está el fenómeno de los secuestros que hay que abordarlo, por eso esto efectivamente va variando en las estrategias de aplicación, pero los programas que han sido exitosos y que han tenido buenos resultados según las evaluaciones técnicas que se han hecho se van a mantener en el tiempo y hay otros que habrá que evaluar".