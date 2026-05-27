Fiscal que investiga a Codelco espera citar a Pacheco "en las próximas semanas"

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, adelantó en Cooperativa que espera citar al expresidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, "en las próximas semanas", en el marco de la investigación por la sobreestimación de cifras de producción de cobre durante diciembre de 2025.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el persecutor indicó que se busca "saber si en estas conductas y en los hechos denunciados podría haber la existencia de algún delito, alguna falsificación de instrumento público, administración desleal, malversación de caudales públicos o fraude al fisco".

"Habría que también revisar años anteriores de lo que habría estado ocurriendo siempre en el mes de diciembre respecto de un aumento de la producción. Son aristas que vamos a tener que ir desarrollando dentro de la investigación y vamos a ver ahora las primeras diligencias que vamos a despachar", añadió.

Cubillos dijo que "vamos a partir tomando algunas declaraciones y vamos a ver cuáles son los correos que debemos incautar y buscar y a eso nos vamos a dedicar estos días".

Sobre el rol de Pacheco en el proceso, Cubillos manifestó que "tenemos que tomarle declaración, no tenemos una fecha precisa, pero sí tenemos algunas fechas tentativas y obviamente lo tenemos que coordinar con su abogado, quien ha estado en contacto con nosotros y que seguramente lo vamos a hacer dentro de las próximas semanas y le tomaremos declaración".