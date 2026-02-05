"Enfocado": La publicación de Alexis en medio del complejo momento de Sevilla

El delantero chileno Alexis Sánchez mostró su estado de ánimo en medio del mal momento que vive Sevilla FC en la Liga de España y lo hizo a través de una historia en Instagram.

"Enfocado", escribió el tocopillano junto a una foto del entrenamiento de este jueves en la ciudad deportiva del club andaluz.

Recordar que el equipo donde también milita Gabriel Suazo marcha 15° con 24 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso y una racha de tres partidos sin saber de victorias.

¿Cuándo y dónde juega Sevilla de Alexis y Suazo?

Sevilla tendrá la oportunidad de salir de su mal momento este sábado 7 a las 14:30 horas cuando se enfrente a Girona.

El duelo se jugará en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".