"Enfocado": La publicación de Alexis en medio del complejo momento de Sevilla
El equipo del chileno saltará a la cancha este sábado ante Girona.
El delantero chileno Alexis Sánchez mostró su estado de ánimo en medio del mal momento que vive Sevilla FC en la Liga de España y lo hizo a través de una historia en Instagram.
"Enfocado", escribió el tocopillano junto a una foto del entrenamiento de este jueves en la ciudad deportiva del club andaluz.
Recordar que el equipo donde también milita Gabriel Suazo marcha 15° con 24 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso y una racha de tres partidos sin saber de victorias.
¿Cuándo y dónde juega Sevilla de Alexis y Suazo?
Sevilla tendrá la oportunidad de salir de su mal momento este sábado 7 a las 14:30 horas cuando se enfrente a Girona.
El duelo se jugará en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".