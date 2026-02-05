Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

"Enfocado": La publicación de Alexis en medio del complejo momento de Sevilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del chileno saltará a la cancha este sábado ante Girona.
El delantero chileno Alexis Sánchez mostró su estado de ánimo en medio del mal momento que vive Sevilla FC en la Liga de España y lo hizo a través de una historia en Instagram.

"Enfocado", escribió el tocopillano junto a una foto del entrenamiento de este jueves en la ciudad deportiva del club andaluz.

Recordar que el equipo donde también milita Gabriel Suazo marcha 15° con 24 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso y una racha de tres partidos sin saber de victorias.

¿Cuándo y dónde juega Sevilla de Alexis y Suazo?

Sevilla tendrá la oportunidad de salir de su mal momento este sábado 7 a las 14:30 horas cuando se enfrente a Girona.

El duelo se jugará en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".

Imagen foto_00000002

