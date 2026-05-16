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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Felicevich viajó a Sevilla para definir el futuro de Alexis Sánchez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tocopillano está ad portas de terminar su contrato con los andaluces.

Felicevich viajó a Sevilla para definir el futuro de Alexis Sánchez
 Sevilla (X)
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Alexis Sánchez se volvió valor importante para Sevilla en los últimos partidos de la liga española, pero su futuro aún es una incertidumbre y la representación del jugador ya trabaja en España para las conversaciones de rigor.

Según La Tercera, Fernando Felicevich se encuentra en la capital de Andalucía para definir la situación del chileno, que termina contrato el 30 de junio.

Más allá de los últimos aportes al equipo, el referido medio señaló que Alexis no contempla renovar con Sevilla, pues su idea es priorizar el plano familiar y la crianza de su hija Bela.

En medio de estos diálogos, la prensa española ya había apuntado a un presunto acuerdo entre Sánchez e Inter de Porto Alegre, además de especulaciones y anhelos en nuestro país sobre Universidad de Chile y Colo Colo.

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