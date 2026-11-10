Forbes criticó el aporte de Alexis en Montreal: No fue el salvador que la directiva esperaba

En medio del proceso de venta anunciado por los propietarios de CF Montreal tras culminar como el peor equipo tanto de la Conferencia Este como de la MLS, un prestiogoso medio estadounidense cuestionó severamente al atacante chileno Alexis Sánchez.

De acuerdo a la publicación de Forbes, el tocopillano "no fue el salvador que la directiva esperaba. No marcó diferencias y su situación solo ha aumentado la preocupación sobre la capacidad del club para retener jugadores y construir un equipo competitivo".

Pero el análisis no se quedó solo en la cancha sino también fuera de ella, ya que la institución registró el promedio de asistencia más bajo del certamen norteamericano, con 14.753 espectadores por partido.

Desde su incorporación en agosto pasado, el "Maravilla" disputó 17 partidos desglosados en 15 encuentros de MLS y 2 por el Campeonato Canadiense, ciclo en el que no consiguió anotar goles ni aportar asistencias.