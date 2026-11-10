"No + TAG" tras reunión con el Gobierno: "La movilización sigue y no descartamos que se radicalice"

El movimiento "No + TAG" ratificó este martes la continuidad de sus movilizaciones a nivel nacional tras el fracaso de la reunión sostenida con autoridades del Gobierno en las dependencias del Ministerio de Transportes.

Al término de la cita de emergencia, la dirigencia advirtió un inminente endurecimiento de las medidas de presión, tanto en carreteras como accesos portuarios, si el Ejecutivo no entrega soluciones definitivas para frenar el alza de los combustibles y rebajar las tarifas de las autopistas concesionadas.

La mesa de trabajo, que contó con la presencia del subsecretario de Transportes, el delegado presidencial metropolitano y seremis de diversas carteras, no logró destrabar el conflicto que mantiene con cortes parciales y tránsito ralentizado a diversas rutas del territorio nacional.

Propuesta del Ejecutivo calificada como "una burla"

Uno de los principales detonantes del quiebre en las conversaciones fue la alternativa presentada por los representantes de Gobierno para mitigar el costo de las bencinas mediante un proyecto de ley que acotaría las subidas inmediatas, lo que es catalogado como insuficiente por parte de los manifestantes.

"En ningún punto se logró avanzar. Nos mencionaron de los 20 pesos que el Gobierno dice hoy para poder presentar este proyecto de ley. Lo que nosotros le dijimos que es una burla, que prácticamente le están diciendo a la gente que siga pagando los precios altísimos que tienen con los combustibles y no les vamos a subir más de 20 pesos", cuestionó el vocero de "No + TAG", Andrés Alarcón.

De todas maneras, el dirigente aseguró que, si las autoridades "están llanos a conversar, nosotros también estamos llanos a dialogar y buscar solución para todas las personas".

Tras concluir sin acuerdos la reunión de emergencia en el Ministerio de Transportes, la agrupación No + TAG confirmó la continuidad indefinida de sus protestas en las principales rutas del país. (FOTO: ATON)

Asimismo, la dirigencia gremial cuestionó el alcance político de la reunión, señalando que la presencia de autoridades regionales y sectoriales no se tradujo en resoluciones de fondo.

"Quedamos con la sensación de que el Gobierno tiene la capacidad para poder dialogar, pero no para poder solucionar. (...) Las autoridades hoy en día aplican conversar, pero no tienen la solución. No está la capacidad de solucionar, no está la capacidad de poder buscar soluciones concretas. Si bien ellos tienen la capacidad de dialogar, no es la solución que nosotros buscamos", enfatizó Alarcón.

En esa línea, lamentó la inasistencia del titular de la cartera de Transportes, Louis de Grange, afirmando que ya "le hemos solicitado cinco reuniones por Ley del Lobby, no nos ha recibido ninguna y espera que estas cosas sucedan en la calle para poder recibirnos".

"Creo que así trabaja el ministro, no sé si él es presidente de alguna autopista con la capacidad que él habla, en vez de ser un ministro de la ciudadanía. Hoy en día es lamentable cómo él defiende el modelo de concesiones, siendo que es un modelo abusivo que ya han recuperado más de 15 veces su inversión", arremetió.

Nuevas organizaciones se pliegan y plazo de dos días antes de radicalizar

Frente al estancamiento de las negociaciones, "No + TAG" aseguró que la movilización no solo seguirá activa, sino que incrementará su fuerza en distintos puntos neurálgicos del país.

Según explicaron, diversos sectores del transporte menor, grúas, tolveros, buses interurbanos, transporte escolar y motociclistas han decidido plegarse a las manifestaciones que ya afectan a la Ruta 68, Ruta 78 a la altura de Melipilla y Talagante, sumándose a los puertos de Valparaíso y San Antonio.

El vocero del movimiento, Andrés Alarcón, consideró "una burla" la propuesta del Ejecutivo de frenar las alzas de los combustibles en solo 20 pesos. (FOTO: ATON)

"Nosotros al Gobierno le damos un plazo de unos par de días para que ellos puedan buscar una solución. Y yo lo dejo en claro: estas paralizaciones han sido pacíficas hasta el momento, no descartamos que se vuelvan más radicales en el sentido de que si tenemos que bloquear cada ciertos minutos para poder hacer más presión lo vamos a hacer y estamos disponibles", advirtió Alarcón.