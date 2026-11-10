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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Manuel García lanza gira con su show interpretando covers de Silvio Rodríguez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El eje es la puesta en escena del disco "Al final de este viaje" -de 1978- en forma íntegra.

Manuel García lanza gira con su show interpretando covers de Silvio Rodríguez
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El cantautor Manuel García presentó la gira "Al final de este viaje", dedicada íntegramente al repertorio del cantautor cubano Silvio Rodríguez, en conmemoración de sus 80 años de natalicio.

El tour debutará el 29 de noviembre en Ciudad de México y continuará durante 2027 a lo largo de Chile, incluyendo cuatro presentaciones en el Teatro Nescafé en Santiago, así como conciertos en Rancagua, Viña del Mar, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Frutillar y Coquimbo; y con entradas en diversas plataformas.

El concepto del concierto repasa íntegramente las canciones del álbum de 1978 "Al final de este viaje", sumando clásicos de la canción latinoamericana como "Ojalá" y "La era está pariendo un corazón".

Fechas de la gira 2027

  • 5, 6, 12 y 13 de marzo, Teatro Nescafé, Santiago
  • 25 de marzo, Teatro Regional Lucho Gatica, Rancagua 
  • 26 y 27 de marzo, Teatro Municipal, Viña del Mar 
  • 8 de abril, Teatro Provincial, Curicó 
  • 9 de abril, Teatro Regional del Maule, Talca 
  • 10 de abril, Teatro Municipal, Chillán 
  • 11 de abril, Teatro U. de Concepción 
  • 14 de abril, Teatro Municipal, Los Ángeles
  • 16 de abril, Teatro Municipal, Temuco
  • 17 de abril, Teatro Regional Cervantes
  • 23 y 24 de abril, Teatro del Lago, Frutillar
  • 7 de mayo, Auditorio de Coquimbo

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