Manuel García lanza gira con su show interpretando covers de Silvio Rodríguez

El cantautor Manuel García presentó la gira "Al final de este viaje", dedicada íntegramente al repertorio del cantautor cubano Silvio Rodríguez, en conmemoración de sus 80 años de natalicio.

El tour debutará el 29 de noviembre en Ciudad de México y continuará durante 2027 a lo largo de Chile, incluyendo cuatro presentaciones en el Teatro Nescafé en Santiago, así como conciertos en Rancagua, Viña del Mar, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Frutillar y Coquimbo; y con entradas en diversas plataformas.

El concepto del concierto repasa íntegramente las canciones del álbum de 1978 "Al final de este viaje", sumando clásicos de la canción latinoamericana como "Ojalá" y "La era está pariendo un corazón".

Fechas de la gira 2027