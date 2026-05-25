Hinchas de Sevilla quieren que Alexis siga en el club para la próxima temporada

La derrota por 0-1 como visita ante Celta de Vigo, por el cierre de la temporada 2025-2026 de la Liga española, pudo haber sido el último partido de Alexis Sánchez con la camiseta de Sevilla dado que el delantero chileno finaliza contrato el próximo 30 de junio y desde hace rato que se habla de que no seguirá en el cuadro andaluz.

Sin embargo, las destacadas actuaciones que tuvo en el tramo final, con goles y asistencias que ayudaron a salvar al equipo del descenso, hicieron que los fanáticos del club exijan su continuidad de cara a la siguiente campaña.

Es así como en una encuesta realizada en el sitio El Desmarque, el tocopillano recibió tremendo respaldo y un 86 por ciento con casi 3 mil hinchas, desean la continuidad del bicampeón de América con la Roja. En tanto, un 14 por ciento, con menos de 500, son los que piden su salida.

Por su lado, Gabriel Suazo, el otro chileno que milita en el Sevilla, es deseado por un 63 por ciento para seguir en el equipo, mientras que un 37 por ciento lo dejaría partir.

De todas formas, el lateral nacional tiene contrato vigente con el conjunto nervionense hasta 2028.