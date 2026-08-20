La reacción de Alexis Sánchez tras su debut triunfal con CF Montreal

El delantero chileno Alexis Sánchez usó sus redes sociales para referirse a su debut triunfal con la camiseta de CF Montreal en la MLS y se mostró feliz de jugar con el cuadro canadiense.

"Feliz por mi debut y por el Equipo", escribió el tocopillano en su Instagram.

"Poco a poco poniéndome en forma", añadió.

Tras sus primeros pasajes en la liga estadounidense, Alexis Sánchez buscará mayor continuidad este sábado ante Los Angeles Galaxy, duelo programado para las 19:30 horas de Chile (23:30 GMT) en el Estadio Saputo.