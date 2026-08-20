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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

La reacción de Alexis Sánchez tras su debut triunfal con CF Montreal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno ingresó a los 79 minutos en la victoria ante Columbus.

La reacción de Alexis Sánchez tras su debut triunfal con CF Montreal
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El delantero chileno Alexis Sánchez usó sus redes sociales para referirse a su debut triunfal con la camiseta de CF Montreal en la MLS y se mostró feliz de jugar con el cuadro canadiense.

"Feliz por mi debut y por el Equipo", escribió el tocopillano en su Instagram.

"Poco a poco poniéndome en forma", añadió.

Tras sus primeros pasajes en la liga estadounidense, Alexis Sánchez buscará mayor continuidad este sábado ante Los Angeles Galaxy, duelo programado para las 19:30 horas de Chile (23:30 GMT) en el Estadio Saputo.

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