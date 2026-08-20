"Crisis de expectativas": Economistas creen que Chile no logrará metas de crecimiento este año

Economistas coinciden en que el país no llegará a cumplir las metas de crecimiento esperadas por el Ministerio de Hacienda durante este año, en medio de una recesión técnica por haber llegado a dos trimestres con cifras negativas en esta materia.

En El Primer Café, el exministro Carlos Ominami planteó que "lo que tenemos aquí en Chile formalmente es una recesión técnica, porque tuvimos un primer trimestre con crecimiento negativo y el dato que hay es un crecimiento levemente negativo también para el segundo trimestre. Esto no hay que sobreinterpretarlo, pero me parece que el dato más inquietante es que la inversión tampoco repunta. El aumento es del orden del 2 por ciento, la confianza empresarial incluso ha disminuido".

"La perspectiva de crecimiento va a ser en torno de 1,2 a 1,3 por ciento, lo que contrasta mucho con lo que eran las expectativas a principios del 2026. Es cierto que se produjo un agravamiento de la situación internacional, pero creo que incluso el crecimiento efectivo para este año va a estar por debajo de la proyección que hace el ministro Quiroz", añadió.

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, comentó que "efectivamente el crecimiento para este año es difícil, prácticamente imposible, que llegue al 1,8 como espera Hacienda, porque para que eso pase el segundo semestre tendría que tener un crecimiento cerca del 4 por ciento, que es muy poco probable que se dé".

"Yo creo que sorprende que haya crecido tan poco la inversión y que haya crecido menos el segundo trimestre que el primero, como que muestra una desaceleración", lamentó.

El economista Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, compartió "la preocupación respecto a la inversión. Uno esperaba que las expectativas hubieran sido mejores, que los números hubieran sido distintos. Hay que ver lo que viene, no sabemos si a lo mejor estaban esperando que se aprobara el proyecto con la rebaja tributaria y ahí tomar decisiones de inversión, puede ser, vamos a verlo en el futuro, pero eso es lo que me parece más preocupante y ojalá que cambie".

Rodrigo Wagner, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostuvo que "estamos en una inesperada crisis de expectativas, todos los indicadores de expectativas salieron bajos y se está contagiando con las expectativas empresariales. Hay una preocupación mayor, no es extrema, pero es importante (...) debiéramos converger a crecer en algo así como un 2 y tanto por ciento".

"Si el otro año crecemos medio punto o un punto arriba, no creo que sea por las reformas, simplemente creo que es por el rebote (...) muchas de estas reformas maduran lento y mi impresión es que en vez de ser 0,7 puntos del PIB como decía el gobierno, esto va a tener un efecto del 0,4", proyectó.