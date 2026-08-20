Caso Junaeb: PDI allana oficinas de senadores Gahona y Calisto por presunto fraude al fisco

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI realizan este jueves un operativo simultáneo en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso en el marco del denominado caso Junaeb, en el que se investigan presuntos delitos de corrupción.

La indagatoria busca esclarecer eventuales irregularidades en la licitación del Programa Alimentación Escolar (PAE) en la Región de O'Higgins, durante la ejecución de contratos adjudicados a la empresa Soser S.A.

El director de la Junaeb, Fernando Peña, explicó que el operativo responde a una tercera línea de investigación en el caso Junaeb, puesto que las licitaciones de Junaeb con la empresa Soser S.A., relacionadas a sobreprecios y la no entrega de servicios, se están investigando desde antecedentes del año 2019.

"Esto se enmarca dentro de una denuncia que nosotros hicimos hace un par de meses, en el marco del plan de auditoría total del Gobierno. Nosotros hicimos una denuncia apuntando específicamente a una situación en la Región de O'Higgins con la empresa Soser", detalló.

"Lo que vimos hoy día, de lo que pudimos acceder de la orden judicial, es que las personas que nosotros señalamos justamente en esa denuncia están hoy día siendo investigadas. Lo nuevo, que también es un dato preocupante, es la situación con parlamentarios, congresistas, que abre una línea de investigación nueva de lo que vimos en la orden judicial por los delitos de coima y sobornos", indicó.

Por lo anterior, la PDI allanó las dependencias del Congreso en Valparaíso, donde los detectives registraron las oficinas del senador Sergio Gahona (UDI) y del senador independiente (exDC) Miguel Ángel Calisto.

En paralelo, los policías registraron la Dirección General Central de Junaeb, ubicada en calle Monjitas, en el centro de Santiago, donde se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relevante.

También se ingresó a las oficinas del exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), del asesor político Gianni Rivera (DC), del abogado Darío Calderón y de empresarios de Soser. Además, se accedió a los domicilios de la exdirectora de Junaeb Camila Rubio; del exjefe del Departamento de Alimentación Infantil de Junaeb Claudio Alcatruz; y de Reinaldo Oliva, de la asociación gremial Adena.

Se investiga fraude, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias

Se espera que el Ministerio Público precise el rol de ambos parlamentarios en la trama investigada, que apunta a la presunta entrega de información reservada y presiones por parte de altas autoridades para adjudicar contratos y remover fiscalizadores a cambio de coimas.

"Varios delitos que se están investigando son fraude al Fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros relativos a corrupción. Todos ellos (perpetrados) en el marco de licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb", dijo la fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina.

Estos hechos, "principalmente, se cometieron en la Región de O'Higgins; sin embargo, creemos que la investigación dará cuenta de que también ocurrieron en otras zonas del país", afirmó.

"Esta diligencia tiene como fundamento una orden judicial de entrada, registro e incautación de más de 10 domicilios", contabilizó la persecutora.

PDI desplegó a más de 80 funcionarios en todo Chile

Desde la PDI, el prefecto David Castro, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, detalló el despliegue de la institución.

"Se desplegaron más de 80 funcionarios a nivel nacional en diferentes comunas de la Región Metropolitana y en las ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique", dijo.

Además, "se logró la incautación de diferentes dispositivos móviles comoc omputadores, teléfonos y documentos de relevancia", pero no hubo detenidos, señaló.