Prensa canadiense reaccionó al increíble gol que se perdió Alexis: "Oportunidad de oro"
El delantero chileno tuvo una ocasión inmejorable para marcar su primer gol con CF Montreal en la derrota ante Charlotte FC.
El delantero chileno tuvo una ocasión inmejorable para marcar su primer gol con CF Montreal en la derrota ante Charlotte FC.
La increíble ocasión que desperdició Alexis Sánchez en la derrota por 2-1 de CF Montreal ante Charlotte FC no pasó inadvertida para la prensa canadiense, que destacó el fallo del delantero chileno cuando tenía todo para convertir.
El tocopillano volvió a ser titular y completó los 90 minutos por primera vez en cerca de seis meses, pero protagonizó una de las acciones más comentadas del encuentro a los 62', cuando recibió prácticamente frente al arco y elevó su remate sobre el travesaño.
El diario La Presse fue particularmente gráfico al describir la jugada. "Alexis Sánchez se encontró solo frente a la red, sin embargo, provocó consternación cuando perdió por completo el objetivo", publicó el medio.
La publicación además remarcó el delicado momento del conjunto canadiense, que sumó su tercera derrota consecutiva y permanece en el último lugar de la Conferencia Este, a ocho puntos de la zona de postemporada.
En tanto, EverythingGP destacó que Montreal generó una "oportunidad de oro" luego de la presión de Daniel Ríos en el área rival, acción que dejó a Sánchez con la posibilidad de marcar prácticamente a quemarropa.
"La leyenda chilena no pudo abrir su cuenta personal para su nuevo club, cuando envió la pelota volando sobre la red", señaló el portal canadiense.
Radio Canadá, por su parte, puso el foco en cómo las ocasiones desperdiciadas terminaron costándole caro al equipo local. "Al perder oportunidades, Montreal se quemó", sostuvo el medio antes de destacar la acción que terminó con Idan Toklomati marcando el 2-1 definitivo a los 81 minutos.
CF Montreal había abierto la cuenta con un cabezazo de Daniel Ríos a los 34', pero Charlotte igualó apenas tres minutos después mediante Liel Abada y terminó concretando la remontada en la recta final.