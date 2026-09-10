La Roja entregó su nómina para amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México

La selección chilena dio a conocer su nómina para los tres partidos amistosos que disputará ante Canadá, Estados Unidos y México durante la próxima ventana internacional de septiembre y octubre.

El técnico Nicolás Córdova definió a los futbolistas que serán parte de una gira por Norteamérica, en el inicio de una nueva etapa para la Roja.

Entre las novedades de la convocatoria aparece Jetzen López, volante de 19 años perteneciente a Sporting Braga de Portugal, cuya citación había sido adelantada por el propio club luso.

También llama la atención de la incorporación del volante Leandro Hernández, de Colo Colo.

Los encuentros también permitirán al cuerpo técnico continuar evaluando alternativas de cara al nuevo proceso de la selección chilena, que comenzará a proyectar su camino hacia los próximos desafíos internacionales.

¿Cuándo se juegan los amistosos de la Roja?

El primer desafío de Chile será ante Canadá el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas, en el BMO Field de Toronto.

Posteriormente, la Roja enfrentará a Estados Unidos el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

La gira terminará el martes 6 de octubre a las 22:30 horas frente a México, en el Memorial Coliseum de Los Angeles.