Orrego tras fallo del Tricel: Quisieron sacarme de la política, pero reforzaron mi vocación

Tras un año y medio de cuestionamientos administrativos, penales y electorales, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego (independiente), dijo este jueves, en entrevista con El Diario de Cooperativa, que está en "una etapa de recuperación política", luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazara el requerimiento que buscaba su destitución e inhabilitación por cinco años.

La acción había sido impulsada por 16 consejeros regionales pertenecientes al Partido Republicano y a la UDI, quienes buscaban remover a la autoridad y aplicarle una inhabilidad de cinco años bajo acusaciones de notable abandono de deberes y faltas a la probidad vinculadas a la gestión de fondos.

Para Orrego, "lo que quisieron no fue fiscalizar; aquí pidieron mi destitución a los cuatro meses de haber asumido. Esa fue una decisión política que quedó durante un año y medio que no tenía ningún sustento".

"No solamente me perjudicaron a mí en lo personal; perjudicaron la reputación del Gobierno Regional y siembran la duda en la confianza que tiene que tener la gente con las instituciones", sostuvo el ex-DC.

El gobernador apuntó directamente contra sectores de republicanos y de la UDI en la Región Metropolitana, a quienes acusó de intentar ganar espacios de poder "por secretaría" y no a través de los comicios.

"Yo a esas personas les digo hoy día, con mucha serenidad pero también con mucha firmeza, que no les deseo lo que yo viví, porque fue un año bastante ingrato, pero sí les digo claramente que, si quieren ganar elecciones y ocupar un cargo, tienen que hacerlo a través de las urnas y no por secretaría, que es lo que trataron de hacer los republicanos y algunos de la UDI en la Región Metropolitana", declaró.

Consultado sobre el informe de la Contraloría que originó la controversia en torno a los contratos de coachings, el gobernador descartó que el órgano contralor se haya equivocado, recalcando que se trató de una herramienta de gestión mal utilizada por los consejeros regionales (cores).

"Más que equivocarse la Contraloría, se equivocaron los cores que ocuparon ese informe como una munición política para destituir una autoridad democráticamente electa (...) Aquí un grupo de consejeros -y a mí me lo dijeron directamente ellos- tomaron una decisión política que era dejar fuera de carrera política a Claudio Orrego y neutralizarlo", enfatizó.

Pese a defender la legalidad de los procedimientos utilizados, el gobernador reconoció que, con la experiencia adquirida, "obviamente haría distinto" ciertos aspectos operativos, como la entrega de fondos en una sola cuota, a pesar de contar con pólizas de seguro vigentes. "Era algo que permitía la ley y que nosotros habíamos hecho en otros 84 casos. Yo no lo volvería a hacer", aseveró.

"Una etapa de recuperación política"

De cara a su futuro político y descartando un retiro de la actividad pública, Orrego aseguró estar en "una etapa de recuperación política y, por supuesto, siempre con entusiasmo y con muchas ganas".

"Yo creo que ellos querían, de alguna manera, sacarme para siempre de la política y terminaron reforzando mi vocación por lo público; eso te lo puedo asegurar", sentenció la autoridad, afirmando que durante los dos años y medio que restan de su mandato hay "tantos proyectos que hacer que pega no nos va a faltar".

"Ya llegará el momento de ver qué hacemos para adelante, pero para la casa no me voy", concluyó Orrego.