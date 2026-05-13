Prensa española reconoció a Alexis Sánchez tras el triunfo de Sevilla: "Póngalo siempre"

Sevilla logró un triunfo vital en sus intenciones por escapar del descenso luego de remontar a Villarreal, en un duelo donde Gabriel Suazo fue titular y Alexis Sánchez tuvo un buen ingreso desde el banco, aportando una recuperación clave en el ajustado 2-3 en el Estadio de la Cerámica.

Fue tanto así, que desde El Desmarque calificaron con un 6 al tocopillano y apuntaron: "No hizo gran cosa, pero póngalo siempre. Veteranía al servicio del grupo. Siempre sabe qué hacer, aunque el físico muchas veces no le dé".

Estadio Deportivo también compartió la nota y fue más escueto en sus comentarios: "Aportó pausa y líneas de pase para mantener el balón en momentos clave. Pudo incluso marcar el cuarto".

Otros medios partidarios como Sevilla Actualidad subieron la nota a 7 y escribieron: "Su rol estaba claro conseguir el tanto de la victoria y así ha sido. Clave en la jugada del tercer gol y encima dejándose todo en la defensa para mantener la victoria".

"Fue clave en la reacción sevillista", las reacciones para Gabriel Suazo

El lateral, que arrancó como titular y de central, también recibió comentarios por parte de la prensa tras su cometido ante Villarreal y varios de ellos coincidieron en un repunte a medida que fue transcurriendo el partido.

Pespunte fue uno de los que precisó esto, calificando al chileno con un 6 y sosteniendo que "mejoró con el paso de los minutos. Muy serio defensivamente, especialmente cuando dejó de actuar como tercer central y pudo explotar más la banda izquierda".

Sevilla Actualidad compartió la nota y expresó: "Fue superado algunas ocasiones en lo defensivo, y perdió la pelota en alguna que otra jugada. El chileno decidió quedarse más retrasado en su posición, casi de tercer central consiguiendo un buen rendimiento en lo defensivo".

Finalmente, El Desmarque fue el que mejor nota le puso con un 7 y expresaron que "está remontando las sensaciones que había dejado en el tramo final de la temporada. Muchísimo oficio, bien posicionado y aportando muchísimo en defensa para poder soltar a Oso en el ataque".