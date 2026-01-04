Prensa española se dividió entre críticas y elogios para Alexis Sánchez

El delantero nacional Alexis Sánchez vivió una amarga jornada en Sevilla luego de que su equipo cayera 3-0 ante Levante (penúltimo equipo en la tabla de posiciones de La Liga). Por su rendimiento y tras ceder un penal en el epílogo del partido, la prensa española se dividió entre críticas y elogios.

El medio Mucho Deporte calificó al chileno con un tres. "Este nivel no le debería dar para jugar, en absoluto, lo que ocurre es que ahora mismo no hay nadie... ¿Por qué no tiró el penal?", apuntaron, haciendo referencia al tiro que desperdició Isaac Romero.

Por su parte, Estadio Deportivo lo evaluó con un cuatro, argumentando que: "Tras una exhibición en Madrid, el chileno casi que ha vuelto a la cruda realidad tras su lesión. Incapaz totalmente de ganar duelos en carrera y, aunque su puesto hoy pedía más de lo que puede dar, muy poco resolutivo. El resultado es la nulidad ofensiva sevillista".

Misma nota le concedió El Correo de Andalucía: "La tuvo de cabeza, no para de moverse e intentarlo, pero se nota que le pesa la edad en muchas jugadas. De igual forma, si estuviera mejor acompañado sería otro cantar", explicaron desde el citado medio.

El medio El Desmarque rompió con la tendencia y dedicó tibios elogios al "Niño Maravilla", puntualizando que: "Fue un gran futbolista y aporta destellos que superan con creces la media del malísimo equipo de fútbol en el que juega. Como casi nadie los comprende, se suelen quedar en nada, pero es de lo poquito potable del equipo mientras esté en el campo. Su mayor error, permitir que Isaac tirara el penal".

Mientras que, el portal Sevilla Actualidad fue mucho más efusivo y sostuvo que al tocopillano: "Se le nota que le gusta el juego combinado, trata de darle una idea de juego distinta al equipo, así lo demostró retrasando su línea en algunas ocasiones para dar movilidad al juego".

Con esta derrota Sevilla quedó en el puesto 11 de La Liga a solo ocho unidades del colista, lo que agudiza aún más su crisis institucional.