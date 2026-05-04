Prensa española se rindió ante Alexis tras el gol que sacó a Sevilla del descenso

Tras varias semanas sin protagonismo en Sevilla, el delantero Alexis Sánchez se convirtió en héroe del cuadro andaluz anotando el único gol del partido en la victoria sobre Real Sociedad que sacó a los blanquirrojos de la zona de descenso.

Gracias a su decisiva actuación, la cambiante prensa española dejó atrás las despiadadas críticas de jornadas anteriores para llenar de elogios al "Niño Maravilla".

"El chileno parece haber llegado para los grandes momentos. Y eso lo ha demostrado hoy. En el momento antes de los nervios florezcan, un disparo cruzado suyo ha puesto patas arriba Nervión y ha dado el primer paso para salir de los puestos de descenso", remarcó Estadio Deportivo sobre su actuación.

En una línea similar, El Desmarque destacó que "en situaciones como la que vive el Sevilla, los que se erijan como héroes hasta el final de temporada serán, seguramente, tan inesperados como él. Entró tras el descanso y cuatro minutos después hizo el 1-0, aprovechando una buena asistencia de Maupay. Peleó todo lo que le dio su físico, y pudo incluso irse con un doblete".

El Correo de Andalucía se sumó a las loas y afirmó que el tocopillano fue "decisivo". Anotó el gol que le dio al Sevilla un triunfo crucial por la salvación en el segundo balón que tocó y no paró de darle aire al equipo. Entendió qué necesitaban los suyos en un segundo tiempo con menos control y en el que cada presión suya le dio oxígeno al Sevilla".

Al margen de su golazo, El Pespunte señaló que el atacante "aportó experiencia y técnica pese a su edad, dejándole en bandeja de plata el segundo a un errático Vargas".

Gabriel Suazo también aprobó

Pero Sánchez no fue el único criollo alabado por los medios. Gabriel Suazo, titular durante los 90 minutos y quien terminó como capitán del equipo, también fue ampliamente destacado por su labor defensiva.

"Probó con algún disparo desde la frontal. Solidario en las subidas. Serio atrás en su parcela y abarcando muchos metros", apuntaron desde ABC Sevilla sobre el desempeño del formado en Colo Colo.

El sitio Sevilla Actualidad valoró que el lateral izquierdo se mostró "muy decidido en los robos de balones, agresivo y acertado. Se ha involucrado menos en ataque para dejarle la banda más liberada a Ejuke".

El Desmarque, en tanto, señaló que "su veteranía y jerarquía en el equipo le ayudó a entender lo que necesitaba el partido en todo momento. Mucha concentración defensiva y no demasiadas alharacas. Buen partido".