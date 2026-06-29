Sevilla busca asegurar la continuidad de Alexis Sánchez para liderar su nuevo proyecto

Sevilla FC ya planifica la próxima temporada tras un último año sumamente complejo, en el que coqueteó con la zona de descenso durante gran parte del torneo y logró salvar la categoría en el tramo final. En ese escenario, la escuadra española busca estructurar un plantel competitivo que, además, se adapte a la delicada realidad económica que atraviesa la institución.

De cara al regreso a las prácticas, programado para la próxima semana, la dirección deportiva y el cuerpo técnico trabajan de manera conjunta. Según la prensa hispana, el entrenador Luis García Plaza mantiene una comunicación permanente con el director deportivo José Ignacio Navarro para delinear las incorporaciones y prioridades del equipo, con el objetivo de evitar las complicaciones de la campaña anterior.

Dentro de las gestiones clave que lidera Navarro se encuentra asegurar la continuidad de Alexis Sánchez por una temporada más. El propio directivo confirmó el estado de las conversaciones y el mutuo interés por alcanzar un término positivo.

"La intención tanto de Alexis como de nosotros es llegar a un acuerdo. Queremos darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos, y también lo que ellos entienden que Alexis debe recibir", declaró el directivo respecto a las negociaciones.

Desde España apuntan que el valor del tocopillano va más allá de su aporte en la cancha, destacando su experiencia como un factor fundamental dentro del vestuario para guiar el nuevo proyecto deportivo del club, por lo que su renovación se ha transformado en una prioridad para los de Nervión.