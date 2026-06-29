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Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI detuvo en el aeropuerto de Arica a sujeto que transportaba tres kilos de ketamina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fue sorprendido mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Santiago.

PDI detuvo en el aeropuerto de Arica a sujeto que transportaba tres kilos de ketamina
 PDI Arica

La droga incautada está avaluada en 140 millones de pesos.

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La PDI detuvo a un hombre que transportaba más de tres kilos de ketamina en el Aeropuerto de Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota.

El sujeto, de nacionalidad peruana, fue detectado por personal de seguridad del recinto aéreo cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Santiago, siendo aprehendido -posteriormente- por la policía civil.

"En el marco de la fiscalización de personal de la Avanzada Antinarcóticos Chacalluta, se detectó que el imputado intentaba trasladar droga en tres paquetes contenedores que mantenía ocultos bajo su vestimenta, los cuales transportaban una sustancia que arrojó positivo para ketamina", informó el subprefecto Marco Vergara, jefe de dicha unidad especializada de la PDI.

El detective detalló que en total se incautaron 3,1 kilos de ketamina en polvo (más de 9 mil dosis de esa droga), avaluada en 140 millones de pesos.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención y formalización, bajo instrucción del Ministerio Público.

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