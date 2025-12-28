Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo retomó los trabajos con la mira en el partido ante Levante

Sevilla, club de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, volvió este domingo a los entrenamientos tras la pausa por Navidad, iniciando la preparación de su primer compromiso de 2026, programado para el 4 de enero ante Levante por la fecha 18 de La Liga.

El técnico argentino Matías Almeyda contó con la mayor parte del plantel pese a que tuvo ausentes a los delanteros nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes se encuentran en Marruecos disputando la Copa de África con su selección.

La novedad positiva de la jornada fue la reincorporación al grupo de César Azpilicueta, quien superó una lesión en los aductores que lo marginó de los últimos encuentros oficiales.

De cara al choque liguero, Almeyda programó seis sesiones de entrenamiento para la semana, con cinco trabajos matinales y uno vespertino. Pese a ello, el argentino no podrá dirigir ante Levante debido a su expulsión ante Real Madrid la última jornada.