Sevilla descartó partida de Alexis Sánchez al fútbol brasileño

Pese al tenso ambiente en Sevilla luego de la dura derrota por 0-3 frente a un Levante que está en la parte baja, desde el club descartaron la continuidad del técnico argentino Matías Almeyda junto a una posible salida del atacante chileno Alexis Sánchez.

Internacional de Porto Alegre fue uno de los clubes que apareció en esta orbita, pero desde el elenco español reaccionaron con rapidez después de que el directivo José Ignacio Navarro rechazase cualquier intención de dejar partir al tocopillano.

"Creo que no tiene ninguna cláusula (de salida). En junio se verá, pero ahora mismo tanto la dirección deportiva, como el club y el entrenador Matías Almeyda, estamos muy contentos con su presencia en el Sevilla", sostuvo a DAZN.

En esa misma tónica, el medio El Desmarque apuntó: "Lo único que parece claro es que, si nadie paga traspaso, algo extremadamente extraño, Alexis Sánchez seguirá en el Sevilla hasta final de temporada".

De esta manera, el "Maravilla" seguirá siendo parte del esquema de Almeyda para intentar revertir el irregular presente del equipo en La Liga, el cual lo tiene undécimo con 20 puntos antes de recibir a Celta de Vigo este próximo 12 de enero.