"Su aspecto no es de un futbolista élite": Medios criticaron Alexis Sánchez pese al triunfo de Sevilla
El tocopillano disputó apenas 15 minutos en la victoria sobre Atlético de Madrid.
El delantero nacional Alexis Sánchez disputó poco más de quince minutos en el triunfo clave de Sevilla sobre Atlético de Madrid, pero igualmente volvió a recibir duras críticas por parte de la prensa española, la cual no quedó para nada conforme con su accionar.
Es que el "Niño Maravilla" entró al campo de juego en el 79 con la misión de refrescar el ataque y si bien tuvo una chance de marcar, no fue capaz de capitalizarla.
De hecho, El Desmarque apuntó dicha acción, lo calificó con un cinco y apuntó que "su aspecto no es el de un futbolista de élite. Estuvo por ahí en una jugada que pudo acabar en gol".
Estadio Deportivo le otorgó la misma nota al tocopillano, pero se limitó a señalar que "tuvo la oportunidad de hacer un gol, pero su disparo fue bloqueado".
El Sevillista, medio partidario del cuadro nervionense, si bien no lo puntuó, le recriminó que "pese a disponer de 15 minutos, no apareció en ningún momento".
Cabe consignar que Gabriel Suazo también vio acción pero únicamente en los descuentos y prácticamente pasó desapercibido.