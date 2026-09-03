[VIDEO] Alexis Sánchez vivió especial momento con hincha chilena en Canadá

Luego de ser parte del empate 1-1 entre CF Montreal y Vancouver Whitecaps por el Campeonato de Canadá, el delantero nacional Alexis Sánchez se acercó a las gradas y vivió un especial momento con una hincha chilena.

El tocopillano se aproximó a la barra chilena presente en el BC Place y saludó con especial énfasis a una mujer, quien reaccionó emocionada luego de que el bicampeón de América le diera la mano.

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