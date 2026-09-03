Violencia en cárceles dejó tres internos asesinados en Aysén y La Araucanía

Un violento viernes en recintos carcelarios del sur del país culminó con tres internos asesinados y otros cuatro lesionados tras incidentes registrados casi en paralelo en las regiones de Aysén y La Araucanía.

Los episodios fueron catalogados como de alta gravedad por la institución penitenciaria, activando de inmediato investigaciones judiciales y peritajes policiales.

Riña fatal en la cárcel de Coyhaique

El primer suceso tuvo lugar en el penal de Coyhaique, donde se desencadenó un enfrentamiento entre internos durante las primeras horas de la mañana.

Como resultado de este hecho, dos reos perdieron la vida, mientras que otros cuatro reclusos sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron recibir atención médica.

Las víctimas fatales en la Región de Aysén corresponden a un reo condenado y a otro que se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva. (FOTO: ATON)

Respecto a la condición procesal de las víctimas fatales en el recinto de Aysén, se constató que uno de los fallecidos cumplía una condena, mientras que el segundo se encontraba en calidad de imputado al momento de la agresión.

El fiscal José Moris quedó a cargo de liderar las pesquisas para establecer responsabilidades y esclarecer cómo se originó el altercado.

Homicidio con arma blanca en el penal de Angol

En tanto, en la Región de La Araucanía, se registró un ataque mortal al interior del Centro de Detención Preventiva de Angol. En este recinto, un interno fue agredido con armas cortopunzantes por un grupo de reclusos en circunstancias que aún son materia de investigación.

De manera paralela, en la cárcel de Angol, un interno falleció tras ser apuñalado por un grupo de reclusos. (FOTO: ATON)

Pese a que la víctima fue trasladada de urgencia hasta el hospital base de Angol, el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de sus lesiones.

El subprefecto Sergio Alarcón detalló que personal llegó hasta "el Centro de Detención Provisorio de la comuna, lugar en el cual un interno habría sido violentamente agredido por otras personas de la misma categoría, sufriendo graves lesiones en distintas partes de su cuerpo, todas con la utilización de elementos cortopunzantes. En razón a lo anterior, esta persona finalmente fallece en un centro asistencial de la comuna de Angol".

Tras el crimen, Gendarmería informó que los presuntos responsables fueron identificados y trasladados a celdas de aislamiento preventivo, mientras que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de los peritajes en el sitio del suceso.