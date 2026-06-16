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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

[VIDEO] Hasta con pose del Titanic: Alexandra Litvinova disfrutó un romántico paseo con Alexis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La modelo rusa recorrió los muelles de Tocopilla en compañía del crack chileno.

[VIDEO] Hasta con pose del Titanic: Alexandra Litvinova disfrutó un romántico paseo con Alexis
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La modelo rusa Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, volvió a compartir en sus redes sociales registros de sus vacaciones en el norte de Chile junto al futbolista, y en esta jornada mostró el "romántico paseo" que tuvo con el goleador histórico de La Roja.

En sus historias de Instagram, Litvinova publicó un video y el mensaje "Él te invitó a un paseo romántico en barco", junto a emojis de amor, evidenciando que quedó encantada con el recorrido que tuvo con Alexis.

En el video, se ve a Alexandra disfrutando en una lancha y hasta posó junto a Alexis como en la mítica escena de la película Titanic.

Finalmente, el video se completa con "y después supongo que comeremos algo de sushi", con una imágenes de pescadores en plena faena.

 

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