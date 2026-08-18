[VIDEO] Niños de Montreal hicieron fila para tener un autógrafo de Alexis Sánchez

En otra demostración más de la algarabía generada en torno a la llegada de Alexis Sánchez a CF Montreal, este martes jóvenes y niños del club canadiense hicieron fila para tener un autógrafo del delantero chileno.

En la previa de la práctica del conjunto canadiense, Sánchez salió de camarines y comenzó a firmar una por una las camisetas de los jóvenes valores del club.

Los chicos esperaron pacientemente a su nuevo ídolo, quien recorrió la larga fila firmando las prendas deportivas azules.

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