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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

[VIDEO] Niños de Montreal hicieron fila para tener un autógrafo de Alexis Sánchez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los jóvenes esperaron pacientemente por la firma del delantero chileno.

[VIDEO] Niños de Montreal hicieron fila para tener un autógrafo de Alexis Sánchez
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En otra demostración más de la algarabía generada en torno a la llegada de Alexis Sánchez a CF Montreal, este martes jóvenes y niños del club canadiense hicieron fila para tener un autógrafo del delantero chileno.

En la previa de la práctica del conjunto canadiense, Sánchez salió de camarines y comenzó a firmar una por una las camisetas de los jóvenes valores del club.

Los chicos esperaron pacientemente a su nuevo ídolo, quien recorrió la larga fila firmando las prendas deportivas azules.

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