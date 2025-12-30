Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

[VIDEO] ¡Tierno momento! Alexandra Litvinova reveló como se enteró con Alexis que tendrían una niña

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La modelo rusa compartió registros íntimos junto al delantero chileno.

Alexandra Litvinova sorprendió este martes al compartir un emotivo registro junto a Alexis Sánchez, en el que ambos revelaron cómo vivieron el momento en que supieron que serían padres de una niña.

En el video, grabado en Italia, la pareja aparece hablándole directamente a su futura hija y comentando qué intuían sobre el sexo del bebé. En ese diálogo, el delantero de Sevilla reconoció que sentía que sería un niño, aunque admitió que su cabeza le decía que esperaba una mujer.

El registro también incluyó imágenes de la celebración realizada en Chile, donde la pareja participó de una revelación de sexo con globos y letreros de "Boy" y "Girl". En ese momento, una nube de humo rosado confirmó la noticia, desatando la celebración junto a familiares y amigos cercanos.

Además, la modelo mostró una segunda celebración realizada en Rusia, donde la revelación se llevó a cabo de forma simbólica mediante una puesta en escena con corpóreos representando a un niño y una niña.

