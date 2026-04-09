Zamorano por Alexis: Si vuelve a Colo Colo yo sería feliz, pero creo que tiene intenciones de irse al rival

El exdelantero de la selección chilena Iván Zamorano tuvo palabras para el futuro del hoy jugador de Sevilla Alexis Sánchez, y aseguró que si bien le gustaría verlo en Colo Colo nuevamente, el tocopillano al parecer tiene "otras intenciones".

En diálogo con TNT Sports, el otrora ariete de Real Madrid se refirió a lo que hoy por hoy está viviendo Sánchez en el cuadro andaluz, que lucha por escapar de las últimas posiciones de la Liga de España.

"Alexis tiene en la cabeza una única forma de pensar: tratar de salvar al Sevilla. Yo conozco la interna del club y hay una pelea dirigencial que viene arrastrando hace mucho tiempo y le ha hecho muy mal al equipo. Jugadores como Alexis le pueden ayudar muchísimo para que Sevilla se salve de ir a la segunda división", dijo.

Al ser consultado sobre el futuro del máximo goleador histórico de La Roja y un eventual retorno a la Liga de Primera, Zamorano fue enfático en resaltar su mentalidad: "Él es un tipo ganador, tiene un liderazgo especial".

"Si vuelve a Colo Colo yo sería feliz, pero creo que tiene otras intenciones de irse al equipo rival", lanzó Zamorano ante el posible interés de Sánchez de recalar en Universidad de Chile.

"Todo Chile estaría muy contento de que Alexis regresara", cerró.