En medio de la cuenta regresiva para el cambio de mando de la ANFP, desde la Municipalidad de Coyhaique sorprendieron con el ofrecimiento de ser la nueva casa del organismo, ante la clausura de la sede en Quilín por deudas con el municipio de Peñalolén.

"Si la ANFP está buscando un nuevo lugar, que mire hacia el sur. En Coyhaique estamos dispuestos a abrir las puertas y explorar todas las alternativas para que una institución de esta importancia pueda instalarse en nuestra región", señaló el alcalde Carlos Gatica este viernes.

La autoridad comunal apuntó que "la descentralización no puede seguir siendo un discurso de buenas intenciones. Si queremos un Chile verdaderamente descentralizado, tenemos que atrevernos a sacar las grandes instituciones de Santiago".

"Durante décadas nos han dicho que las regiones tienen potencial, pero cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, todo termina quedándose en Santiago. Queremos romper esa lógica", señaló.

"Coyhaique tiene mucho que ofrecer y estamos dispuestos a sentarnos a conversar seriamente con la ANFP. ¿Por qué no pensar que desde la Patagonia también se puede dirigir el fútbol chileno?", continuó.

Gatica cerró expresando que "no estamos pidiendo un favor. Estamos planteando que Chile tiene que empezar a mirar más allá de Santiago. Si de verdad creemos en la descentralización, llegó el momento de demostrarlo con decisiones concretas".