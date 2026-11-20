Una banda delictual armada protagonizó este viernes un millonario asalto al interior de Mallplaza Sur, en la comuna de San Bernardo, sustrayendo cerca de 140 millones de pesos en diversos artículos electrónicos desde una sucursal de la marca Samsung.

Según la información policial, el atraco ocurrió durante la tarde, cuando al menos seis sujetos encapuchados y con vestimentas oscuras irrumpieron en el local.

Mediante intimidación con armas de fuego, redujeron al personal de la tienda y a los clientes para acceder a las dependencias interiores y llevarse celulares, audífonos y relojes inteligentes.

De acuerdo con el relato entregado por un testigo de los hechos, no se registraron disparos durante el asalto, sino que se trató de una maniobra basada en la intimidación directa.

La persona observó que tres de los individuos ingresaron a la sucursal para someter tanto a los vendedores como a los clientes, mientras otros cuatro integrantes de la banda permanecían apostados en el exterior vigilando y asegurando la vía de escape.

"Iban con tres bolsas llenas de esas de feria hasta no poder más, que no lo pudieron ni siquiera cargar, la estaban arrastrando (...) Tres minutos diría yo que ellos estuvieron allá adentro", relató el testigo.

Vehículo abandonado en Pudahuel y un segundo automóvil identificado

Tras ser alertados del asalto, Carabineros llegó al centro comercial para iniciar las primeras pesquisas y revisar el sistema de cámaras de televigilancia. A través de este análisis, la Sección de Investigación Policial (SIP) logró dar con la placa patente del furgón blanco ocupado por los sujetos.

Horas más tarde, el transporte fue encontrado sin ocupantes en las inmediaciones del domicilio registrado por su propietario en la capitalina comuna de Pudahuel.

La revisión de los pórticos y registros de las autopistas reveló que el vehículo había realizado recorridos previos en los alrededores de Mallplaza Sur antes de concretar el golpe.

Paralelamente, las policías identificaron un segundo automóvil negro vinculado al hecho, cuya matrícula registra domicilio en Puente Alto.

Fiscal Pedro Aravena: "No había un guardia" en el local

El fiscal de flagrancia Pedro Aravena se constituyó en el sitio del suceso y dio cuenta que en la bodega afectada "quedó todo en desorden, pero es posible todavía recabar antecedentes, incluso huellas en el lugar".

Asimismo, señaló que "se actuó con inusitada violencia, pero no con agresión, sino que muy rápidamente se dio vuelta un tonel de agua".

"Pude tomar contacto con las víctimas, les informé que habían sido derivados a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, me entrevisté con ellas, estaban más tranquilos", comentó el persecutor, que advirtió también que, "en el momento de la comisión del delito, de acuerdo con los antecedentes que proporcionaron las personas que estaban ahí, no había un guardia, de manera que la seguridad es la proporcionada por el mall".

"Se actuó con rapidez, de hecho, (los delincuentes) le pidieron al trabajador que sacara desde los lugares altos de la bodega más computadores, y parece que fue una maniobra distractiva que utilizaron estas personas para huir rápidamente. Eso fue lo que me señaló el trabajador de la tienda", enfatizó.

Las diligencias investigativas quedaron en manos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajan en el levantamiento de huellas dactilares y peritajes balísticos para identificar a los antisociales, quienes se mantienen prófugos.