Jorge Uauy fue electo como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional luego de vencer en primera vuelta a su rival en las elecciones de la corporación, Jorge Yungue.

El presidente de Palestino sumó 27 de los votos contra 14 de su contendor, quien aparecía como la continuidad de Pablo Milad.

A ello se suman 5 votos en blanco.

Uauy tendrá la tarea clave de liderar la separación del organismo de Quilín con la Federación de Fútbol de Chile.

El dirigente llega a la testera con Juan Tagle como su vicepresidente, Jorge Contador (Coquimbo) como secretario general y Diego Livingstone (Concepción) como tesorero.