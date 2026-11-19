La producción minera cayó 14,7% en el tercer trimestre y fue la principal causa de la contracción de 1,1% anual de la economía chilena. Cuánto explica ese retroceso y qué otros factores pesan en el desempeño del país fue el debate que sostuvieron este jueves los economistas de El Primer Café de Cooperativa, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, atribuyera la menor producción de cobre a años de baja inversión.

El consultor Luis Felipe Lagos distinguió entre la pérdida directa que supone extraer menos mineral y el efecto que esa menor actividad tiene sobre el resto de la economía. En su cálculo, tomó como referencia que la minería representa cerca del 10% del PIB y consideró una caída sectorial de 9%.

"Si la minería no hubiera caído, sino que se hubiera mantenido en cero, tendríamos por eso solamente 1,6 puntos porcentuales más de crecimiento", estimó al sumar los efectos directos e indirectos.

El exministro de Economía Carlos Ominami coincidió en que la menor producción minera golpeó al país, pero recogió la estimación del exministro de Hacienda Mario Marcel, quien atribuyó al cobre cerca de la mitad de la caída del crecimiento. "Aquí hubo un shock de oferta, pero también hay un shock de demanda", sostuvo Ominami.

A su juicio, el alza de los combustibles deterioró las expectativas de empresas y consumidores, mientras que la caída de la inversión pública privó al Gobierno de una herramienta para amortiguar el golpe. Las cifras del Banco Central muestran que, entre julio y septiembre, la demanda interna retrocedió 1,1% y la inversión en capital fijo cayó 6,7%, aunque el consumo de los hogares creció 0,7%.

Wagner sitúa tres cuartas partes de la caída minera fuera de Codelco

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Rodrigo Wagner introdujo una distinción en el debate sobre el desempeño de Codelco y su futuro. Según su estimación, el 75% de la caída de la producción minera corresponde a operaciones ajenas a la estatal.

Wagner explicó que algunas grandes faenas privadas ajustaron sus planes de extracción para preparar nuevas inversiones y que otras produjeron menos de lo previsto. También distinguió entre el volumen extraído y el precio de venta: Chile produjo menos cobre, pero, según el economista, el alto precio de la libra compensó en parte el efecto sobre los ingresos fiscales.

Para Macarena García, economista sénior de Libertad y Desarrollo, todavía es difícil precisar cuánto pesa cada causa. A un país que ya venía perdiendo capacidad de crecer, sostuvo, se sumaron el encarecimiento del petróleo, las mayores tasas de interés internacionales y el alza de los costos laborales.

Ominami consideró que la interpelación a Quiroz que impulsa el PPD sería una oportunidad para que Hacienda explique su diagnóstico y detalle cómo piensa enfrentar el deterioro del empleo. "Lo que se necesita son medidas, y eso es lo que no se ve", afirmó.