El llamado del Presidente José Antonio Kast a que las mismas reglas comerciales rijan para todos, durante su intervención en la cumbre de APEC en Shenzhen, abrió este jueves un debate en El Primer Café de Cooperativa.

Para Macarena García, economista sénior de Libertad y Desarrollo, el mensaje iba dirigido tanto a China como a Estados Unidos. El exministro de Economía Carlos Ominami vio en las palabras del Mandatario una coincidencia con la posición china frente al proteccionismo.

El contrapunto surgió a propósito del proyecto de cable submarino entre Chile y China y del llamado de Xi Jinping a la libertad de inversión durante su encuentro con Kast. "Los dos países tienen sus propias reglas y nosotros estamos al medio", sostuvo García.

A juicio de la economista, ambas potencias buscan influir en las decisiones chilenas. "Los dos presionan por que no tengamos inversiones con el otro país", afirmó. Según García, para exponerse a represalias ni siquiera haría falta que Chile declarara una preferencia política. Bastaría una decisión sobre un proyecto como el cable.

Ominami discrepó. "Yo no he visto, por ejemplo, Macarena, presiones de China para que Chile no acepte inversiones norteamericanas, y he visto sí fuertes y evidentes presiones de parte de Estados Unidos para que Chile no acepte inversiones chinas", replicó el presidente de Chile 21.

El exministro sostuvo que "en eso las cosas no han sido simétricas" y defendió una política de "no alineamiento activo" que permita a Chile decidir qué inversiones acepta en función de sus propios intereses.

La paradoja que Ominami vio en el discurso de Kast

"El discurso del Presidente Kast es muy convergente con las cosas que está diciendo China sobre prosperidad compartida, respeto a las reglas, apertura comercial, decirle no al proteccionismo", planteó Ominami.

Dijo compartir esa posición y calificó de paradójico que la defienda un gobierno que, a su juicio, ha buscado alinearse con Washington.

Para Rodrigo Wagner, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, esa cercanía inicial con Estados Unidos también era motivo de preocupación, especialmente por la importancia de la demanda china para los exportadores chilenos de fruta.

En Shenzhen valoró que Kast pusiera el acento en la estabilidad del país y dejara atrás la consigna "Chile está de vuelta" que había usado ante Naciones Unidas.

"Los proyectos duran para construirlos ocho años, pasan dos o tres presidentes", recordó Wagner. De ahí que, a su juicio, importe transmitir que Chile es un país donde la inversión "depende mucho más de instituciones permanentes".