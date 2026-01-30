ANFP: La violencia, la delincuencia y el crimen organizado no le pueden ganar al fútbol

La ANFP, por medio de un comunicado, condenó "enérgicamente" los incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional, en el inicio de la Liga de Primera 2026.

"Lo ocurrido hoy viene antecedido por una serie de manifestaciones que exigen abordar este problema como una prioridad país. Esta crisis de seguridad ha permeado las barras bravas y hoy amenaza con impedir el normal funcionamiento del fútbol, y coartar la libertad de las personas, los niños y las familias de poder disfrutar de un espectáculo deportivo en un estadio", publicó la entidad.

En la misma línea, la ANFP aprovechó la contigencia para recalcar que han sido "insistentes los llamados en diversas instancias para levantar mesas de trabajo permanente que nos permitan frenar la violencia asociada a las barras bravas del fútbol".

"Hoy es necesario insistir y perseverar en buscar todas las soluciones que estén a nuestro alcance. Este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República. No podemos esperar más", exigió la ANFP.

Finalmente, aseveró que "la violencia, la delincuencia y el crimen organizado no le pueden ganar al fútbol ni al Estado de Derecho. Es tarea de todos hacer de nuestros espectáculos un evento para la familia".