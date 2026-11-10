ANFP y ANFA dieron un paso clave y aprobaron los estatutos para la nueva Federación de Chile

La ANFP y la ANFA dieron un paso clave y aprobaron los estatutos para la nueva Federación de Fútbol de Chile, que se separará de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

La reunión contó con la presencia de Pablo Milad, presidente de la ANFP; los candidatos a las elecciones de la ANFP, Jorge Uauy y Jorge Yunge; y el timonel del fútbol amateur (ANFA), Justo Alvarez.

Si bien estos estatutos fueron aprobados por estas entidades este martes, aún faltan pasos para que sea definitivo, ya que debe ser validado, para su aplicación oficial, por el Instituto Nacional del Deporte (IND).

Además, tiene que definirse un nuevo reglamento, determinarse los criterios para los candidatos que quieran postular a la presidencia de la Federación, y si los grupos de interés, como el colegio de técnicos, Sindicato de Futbolistas (Sifup) o la Asociación de Jugadoras del Fútbol Femenino (Anjuff) tendrán poder de voto en estas elecciones.

Del mismo modo, una de las grandes novedades es que se creará una nueva instancia de apelación para los fallos de los Tribunales autónomos de la ANFP y la ANFA. Será como un "TAS local", y la Federación va a poder decidir por los veredictos de primera y segunda sala.

Milad, por su parte, afirmó que el plazo para las elecciones de la Federación es hasta el 15 de febrero, pero puede ser antes, ya que todo está sujeto a los trámites legales que se deben cumplir para la separación definitiva con la ANFP.

"Esto es un trabajo que venimos haciendo hace tres años, partió en Ruanda y Tailandia, con el presidente de ANFA y el secretario general, y seguimos revisando los estatutos que hay en diferentes federaciones, las que han tenido éxito y no, pero siempre trabajando de la mano con FIFA y Conmebol. Ellos nos guiaron en muchos aspectos, y eso nos sirvió para ir viendo puntos que podíamos tener conflictos", declaró Milad.

"Damos un paso importante hoy en día para lo que será la nueva Federación, donde va a haber equidad, presencia de los grupos de interés, que es fundamental para fortalecer la actividad, y tener opiniones diversas", agregó.

Finalmente, remarcó que "cuando entreguemos la ANFP en primer término y después la Federación, tenemos todo ordenado para que se haga un traspaso como nunca se ha hecho, y en eso hay que ser y parecer, sin letra chica, todo pasado por contraloría, por estudios externos y auditores".