Teleférico Bicentenario asegura estar preparado para sumarse a la red metropolitana con tarjeta Bip!

El gerente general de la Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario, Gonzalo Garfias, garantizó este martes que la infraestructura está técnicamente preparada para integrarse de forma inmediata a la red de transporte público metropolitano mediante la tarjeta Bip!.

La postura de surge como respuesta a los reparos manifestados por el Gobierno durante el hito de lanzamiento de la marcha blanca del servicio, instancia en que se comparó el riesgo de saturación con los inicios del Transantiago tras las presiones de los alcaldes para fijar una fecha de apertura tarifaria.

Frente a las dudas planteadas sobre la capacidad de respuesta de los terminales en un escenario de masividad, Garfias remarcó que el proyecto fue concebido y modelado para soportar un flujo integrado de pasajeros, subrayando disponibilidad de la empresa para habilitar el sistema cuando la autoridad lo determine.

"Nosotros vamos a estar listos para que esto esté integrado en cualquier minuto y para eso estamos a disposición de la autoridad", afirmó Garfias durante la marcha blanca de este martes. (FOTO: ATON)

"Creo que esto es parte del análisis que se está haciendo, y lo importante es que vamos a estar listos para que esto esté integrado en cualquier minuto. Para eso, estamos a disposición de la autoridad", afirmó el representante de la Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario.

En esta línea, aseguró que "el teleférico tiene una capacidad de 3.000 pasajeros hora por sentido, y todos los estudios (...) que permitieron que el teleférico se licitara demuestran que con la capacidad que tenemos, los torniquetes, las estaciones dan abasto para un escenario integrado".

El respaldo técnico se inserta en un trazado de 3,4 kilómetros de extensión que cuenta con tres estaciones operativas: Tobalaba, Parque Metropolitano y Huechuraba.

La infraestructura permitirá conectar los sectores de Ciudad Empresarial y los pies del Mall Cenco Costanera en solo 13 minutos de trayecto.

Mientras se resuelve la controversia sobre la tarjeta Bip!, el servicio contempla de manera independiente una tarifa de 1.000 pesos por viaje y 2.000 por trayecto ida y vuelta, disponiendo de cabinas con capacidad para 10 pasajeros sentados, videovigilancia, Wi-Fi e iluminación interior.