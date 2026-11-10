Fenatrac: "Somos pymes, no grandes transportistas, y estamos muriendo"

La presidenta de la Federación Nacional de Transportistas de Carga (Fenatrac), Patricia Angulo, marcó distancia de las principales organizaciones del gremio y aseguró que las actuales movilizaciones representan a pequeños y medianos empresarios del transporte, quienes, afirmó, atraviesan una compleja situación económica por el aumento de los combustibles y los costos operacionales.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la dirigenta señaló que los transportistas de Fenatrac, que reúne a más de 300 colegas de la zona centro y sur del país, se encuentran movilizados en la Ruta 5 Sur, a la altura de la salida Lo Herrera (San Bernardo), en ambos sentidos de circulación.

"Acá habemos solo pymes; no hay grandes transportistas y si estamos en esta instancia es precisamente porque ellos no nos representan", sostuvo, en referencia a los dirigentes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).

"Ni el señor (Sergio) Pérez ni el señor (Juan) Araya nos representan. Acá habemos solo pymes. Acá no hay grandes transportistas y si estamos en esta instancia es precisamente porque ellos no nos representan", dijo Angulo, cuestionando que las reuniones con el Gobierno se hayan concentrado en las grandes organizaciones.

Respecto de la situación económica de los pequeños transportistas, la dirigenta advirtió que "las pymes del transporte estamos muriendo".

Para graficar la gravedad del escenario, comparó al sector con "un enfermo terminal en fase crítica" y acusó que "el Gobierno solamente nos ha dado aspirina".

Asimismo, calificó como "nefasto" el manejo del Ejecutivo frente al incremento de los combustibles y cuestionó que la propuesta de limitar las futuras alzas del diésel a 20 pesos no responda al aumento acumulado de los precios.

"No soluciona nada. Si nos vamos al precio del diésel, estamos hablando de tarifas que estaban en los 800 o 900 pesos y ahora están en los 1.500, 1600. Entonces, que el Gobierno diga que va a ser 20 pesos es una burla y una falta de respeto, no solamente para nosotros como transporte, (sino) para toda la ciudadanía", expuso.

Finalmente, criticó la advertencia del Ejecutivo sobre la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado (LSE) ante posibles bloqueos.

"El Gobierno solamente lo que está haciendo es sembrar el miedo, amedrentarnos, en vez de darse el tiempo de llamarnos a negociar. Ellos nos amenazan con que nos van a aplicar la Ley de Seguridad del Estado", manifestó Angulo, que dijo estar "luchando por toda la ciudadanía".

Añadió que la movilización continuará hasta alcanzar un acuerdo real sobre el precio del diésel y las tarifas de TAG y peajes.

Movilizaciones también afectan a la Región del Biobío

En la Región del Biobío, las manifestaciones de camioneros se han concentrado en aproximadamente ocho puntos, generando dificultades en los desplazamientos, principalmente en la Ruta 5 Sur, entre Los Ángeles y Mulchén, donde se registra la mayor cantidad de camiones apostados a un costado de la carretera, en el sector conocido como La Mona.

El vocero de la Confederación de Dueños de Camiones Zona Centro-Sur, Freddy Martínez, confirmó que este miércoles sostendrán una reunión con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, instancia en la que esperan avanzar en sus demandas.

"Tenemos la fe y la convicción de que ya ellos están enterados de todo lo que hemos solicitado. No hay nada oculto, no hemos cambiado nada en las peticiones, no queremos cosas extraordinarias", afirmó.

Entre sus principales exigencias mencionó congelar las alzas de los combustibles para entregar mayor certeza al sector, especialmente ante la próxima temporada de cosechas, además de reducir la carga impositiva aplicada a los carburantes.

Las movilizaciones también se han extendido a otros puntos de la región, entre ellos Cabrero, el acceso a Concepción, la autopista Concepción-Talcahuano, el puerto de San Vicente y la comuna de Contulmo.

En la provincia de Concepción no se registran cortes de rutas, por lo que el tránsito se mantiene relativamente normal. En esos sectores, algunos conductores manifestaron su apoyo tocando las bocinas al pasar.

Sin embargo, el escenario era diferente en la Ruta 5 Sur, donde se han producido interrupciones y ralentización del tránsito, generando distintas reacciones entre los usuarios de las carreteras.