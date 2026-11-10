Gobierno a camioneros: Nadie tiene derecho a cortar las vías, y estamos preparados para restaurar el orden

"Nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país", afirmó este martes el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien advirtió que el Ejecutivo está preparado para utilizar las herramientas que le entrega la ley para "restaurar el orden y la libre circulación", en medio del paro de camioneros que ha provocado interrupciones y congestión en distintas regiones.

En una comparecencia ante los medios de comunicación donde no aceptó preguntas, la autoridad aseguró en La Moneda que mantienen conversaciones con los dirigentes de los gremios y que las negociaciones continuarán mañana miércoles.

Asimismo, sostuvo que la movilización no tomó por sorpresa al Gobierno, argumentando que desde marzo existen mesas periódicas de trabajo con las principales organizaciones del transporte.

"Les quiero decir que no son conversaciones que hemos comenzado hoy día, ni que esta situación nos haya pillado de improviso. Desde marzo, a través del Ministerio de Hacienda, hemos tenido mesas periódicas con los principales gremios de los camioneros y, por lo tanto, es un tema que ha ido siempre en desarrollo", dijo Arenas.

"Por supuesto que con las últimas alzas se han visto afectados muchos camioneros. Sabemos que afectan estas alzas y es una crisis internacional. El Gobierno ha hecho esfuerzos importantes por tratar de ayudar a morigerar las alzas de los combustibles, pero reconocemos que hay una situación", reconoció el portavoz.

Sin embargo, insistió en que "el Gobierno está dispuesto a conversar, a llegar a acuerdos, pero nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país".

"Los chilenos tienen el derecho del libre tránsito en todo Chile de norte a sur y, por lo tanto, si hay alguien, un grupo o individual, que quiera alterar el orden público, el Gobierno siempre está preparado con las herramientas que la ley le otorga para restaurar el orden y la libre circulación", afirmó.

En ese sentido, recalcó que "el Gobierno no va a dudar jamás en que su primer deber es mantener el orden y, dentro de ese orden, tratar de encontrar los acuerdos posibles, pero nadie tiene el derecho ni de cortar una vía ni impedir el libre tránsito".

Disposición del Senado

Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), manifestó la disposición del Congreso a colaborar en una salida al conflicto, mediante iniciativas que entreguen certezas a los transportistas.

"Si desde el Senado, si desde la Comisión de Transporte podemos ayudar, primero, a darles certezas a quienes cumplen con un servicio que es vital para el buen funcionamiento del país, evidentemente que lo vamos a hacer", sostuvo.

La senadora agregó que existe un compromiso transversal para respaldar eventuales acuerdos y facilitar su aprobación legislativa.

A su juicio, "desde el Congreso Nacional podríamos tener espacios para poder concretar estas certezas que están pidiendo y, por supuesto, poder ayudar a que se deponga el paro".

El escenario se complejizó luego de que el movimiento No + TAG confirmara que continuará movilizado tras una reunión sin resultados con el Gobierno. Su vocero, Andrés Alarcón, calificó de "una burla" la propuesta del Ejecutivo y advirtió que las protestas podrían radicalizarse si no existen respuestas a sus demandas por el alza de los combustibles y las tarifas de las autopistas.